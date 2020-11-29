المتهم باغتصاب طفلة 8 سنوات بقنا: حافظت على عذريتها

أدلى المتهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات باعترافاته أمام النيابة العامة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأحد، في الاتهامات المنسوبة إليه من ربة منزل بالاعتداء الجنسي على طفلتها.ووفقًا لمصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة والاعتداء الجنسي على الطفلة، مبررًا ذلك بأنه لم يتزوج حتى الآن لعدم امتلاكه المال وعدم مقدرته على الزواج.وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة العامة بمحافظة قنا قائلًا: "احتفظت بعذريتها كاملة ولم أقترب منها، وكنت بعمل كده لما كانت بتجيلي السوبر ماركت تشتري طلبات لبيتهم".وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل برفقة ابنتها "ه. ك. م" البالغة من العمر 8 أعوام، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، بقيام "ع. س. ا"، صاحب سوبر ماركت، يبلغ من العمر 24 عاما، باستدراج طفلتها واغتصابها.وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغة، أقر بارتكاب الواقعة.