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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وكيل «إسكان النواب» يشيد بعصر السيسي: قضى على مشاكل مزمنة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:11 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بالعمل على إنشاء قرابة مليون وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، قرار تاريخي لم يسبق له مثيل، موضحًا توفير المسكن الملائم من جانب الدولة، ساهم في القضاء تمامًا على مشكلة العشوائيات والقضاء على الجريمة وتعزيز آدمية الإنسان المصري بتوفير مسكن ملائم.

أضاف المغازي، في بيان الأحد، أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية استفادت من مشروع الاسكان، كما أن الكثير من المناطق العشوائية جرى تطهيرها وتطويرها مثل حى الأسمرات، مؤكدًا أنه جرى تسكين آلاف الأسر بعد القضاء على العشوائيات وإيجاد مساكن حضارية ذات مساحات واسعة، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين.

وشدد المغازي على أنه بفضل كل هذه الإنجازات يمكننا القول إن منظومة حقوق الإنسان بمصر، تحققت أهدافها ومتطلباتها بفضل مبادرات السيسي، ورغبته فى رفع المستوى المعيشي للمواطنين ومنحه كل الحقوق والخدمات التي من شأنها الحفاظ على كرامته وحريته وأن يعيش في سلام.

وأكد المغازي أن عصر السيسي شهد القضاء على أزمات كانت مزمنة ومستعصية على الحل مثل أزمة انقطاع الكهرباء وأزمة السكن وعدم توافر شقة مناسبة سواء للشباب أو غيرهم.

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