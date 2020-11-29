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عالم

السودان يهنئ الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:10 م
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
أ.ش.أ
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هنأ وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية التشادي السابق حسين إبراهيم طه، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن وفد السودان عمل على حشد الدعم للمرشح التشادي، وضمان فوزه.

وأكد وزير الخارجية السوداني، في بيان اليوم الأحد استعداد السودان للتعاون المثمر والبناء مع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق الأهداف السامية للمنظمة، متمنيا له التوفيق في المهام التي تنتظره.

وأعرب عن شكر وتقدير السودان للأمين العام السابق للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لمواقفه الداعمة للسودان، مثمنًا جهوده الكبيرة في خدمة قضايا العالم الإسلامي.

وترأس قمر الدين، وفد السودان المشارك في أعمال الدورة ٤٧ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في نيامي عاصمة جمهورية النيجر، يومي أمس وأول من أمس.

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