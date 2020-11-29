ترامب: ماكينات التصويت نقلت الأصوات لصالح بايدن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بدلا منه في أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة.وقال دونالد ترامب في أول حوار له بعد الانتخابات مع قناة "فوكس نيوز"، إن بلاده شهدت أكبر عملية تزوير، مشيرا إلى أنه يعرف أشخاصا تلقوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة بطاقات اقتراع عبر البريد وهذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير في الانتخابات.وأكد ترامب أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، ومنافسه بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت.وأشار ترامب إلى أنه تم إلقاء بطاقات التصويت وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات.وأضاف: "لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها".وأكد ترامب أن هناك أشخاصا من الموتى صوتوا في الانتخابات وهذا يعني أن هناك من صوت بدلا منهم، وأن هناك قصة طويلة وقد حدث تزوير ضد إرادة الشعب الأمريكي.