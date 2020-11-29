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تقارير ومتابعات

صديقة فتاة السقالة: أميرة مستقبلها اتدمر وعايزين محاسبة المسئول

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:38 م
فتاة السقالة
فتاة السقالة
سمر عبدالله
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"#حق_أميرة" هاشتاج انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لحادث سقوط سقالة عليها أثناء دخولها إلى عملها بالمجمع الطبي في الإسكندرية في التاسعة صباحا، ما أدى إصابتها بكسر فى ثلاث فقرات وقطع للحبل الشوكى، وكسر مضاعف فالرجل اليسرى وجرح قطعى، وكسر وتفتت ضلع من ضلوعها سببلها نزيف داخلى، وكسر في يديها الشمال.

المفاجأة التي فجرها أصدقاء أميرة- كيميائية- هي أن السقالة لم يكن وقوعها هذا هو الأول- السقالة توجد في الممر الذي يمر من خلاله مئات الموظفين والطلبة يوميا- بل سبقها ثلاثة وقائع سقطت حينها على العمال.

وقالت إسراء محمد، صديقة أميرة: "أميرة مستقبلها اتدمر وعايزين محاسبة المسئول.. قعدت من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2 ونص بعد الضهر عشان تعمل أول أشعة وبعدها بنص ساعة عملت أشعة تانية والساعة 6 اتنقلت من الميرى فالشاطبى لمستشفى الجامعة في سموحة عشان تعمل رنين عشان الجهاز بايظ فالشاطبى".

واستكملت إسراء خلال حديثها للدستور: "رجعوها تانى للميرى فالشاطبى للعناية عشان تعمل اشعة تانية الساعة 10 بالليل. واتعرضت لسوء المعاملة من التمرجية والممرضين وهما بيحركوها"، مضيفة أن أميرة انتقلت إلى مستشفى ناريمان في الحضرة ولم يكن آنذاك من الصح إدخالها العمليات لأنها تعاني من تجلطني دموية، مؤكدة أن أميرة أجرت أول عملية وركبت شرائح في فقرات ظهرها.

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