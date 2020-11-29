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عالم

مباحثات سودانية أممية بشأن أوضاع اللاجئين الإثيوبيين

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:35 م
اللاجئين الإثيوبيين
اللاجئين الإثيوبيين
محمد عمر
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بحث وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس دفع الله؛ اليوم، في الخرطوم، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوقراندي أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في بلاده الفارين من الحرب.

وناقش الجانبان جهود السودان ومساهمته الفاعلة في قضايا اللجوء واللاجئين؛ من واقع استضافته الحالية للاجئين الإثيوبيين، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأوضح الطريفي أن السودان ظل يضطلع بمسئوليته الأخلاقية والإنسانية، ولفترات طويلة تجاه اللاجئين بتوفير كافة خدمات الإيواء والصحة بمعسكرات اللاجئين جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المضيفة، مشيرًا إلى وجود فكر مع المنظمات ذات الصلة.

من جانبه أكد المفوض السامي ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والصحية وتهيئة البنية التحتية بالمعسكرات، مُشيدًا باستجابة الحكومة لاستضافة اللاجئيين رغم المعاناة التي يمر بها السودان.

وفر أكثر من 40 ألف إثيوبي إلى السودان هربا من الحرب المندلعة في إقليم تيجراي بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير تيجراي الحاكمة للإقليم.

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