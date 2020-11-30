بعد وفاته.. قصة حياة أسطورة كرة القدم مارادونا



4 أيام مرت على وفاة أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو مارادونا، ومثلما كانت حياته مليئة بالصخب والأضواء كانت كذلك وفاته، اسمه الحقيقي دييجو أرماندو مارادونا ولد في 30 أكتوبرعام 1960 مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين.



مارادونا

نشأته:

هو الولد الخامس من بين ثمانية أطفال تربي على يد دييجو والده ووالدته دونا توتا حيث نشأ في أسرة فقيرة ولكن متماسكة وتلقى أول كرة قدم له كهدية في عمر 3 سنوات وسرعان ما أصبح مهووس بهذه الرياضة.



مارادونا

في الـ10 من عمره انضم مارادونا إلى فريق لوس سيبوليتاس وهو فريق شبابي تابع لنادي أرجنتينوس جونيورس واحد من أكبر النوادي في الأرجنتين وأظهر قدراته الاستثنائية، حيث قاد مع الفريق نحو 136 مباراة فائزة على توالي بلا أي هزيمة وقدم أول ظهور احترافي له مع فريق الفئة العمرية الأكبر قبل فترة وجيزة من عيد ميلاده الـ 16.



مارادونا



إنجازاته:

يشتهر مارادونا بأنه لاعب خط وسط قصير القامة لا يخاف أي شيء، يقدر على خلق فرص لتسجيل أهداف لنفسه وللآخرين، وأنه قاد الفرق التي لعب لها إلى البطولات في الأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا وكانت ذروة نجاحه عندما كان عضو في فريق المنتخب الوطني الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم عام 1986، وكان أدائه هناك يتضمن هدفين لا ينسوا في الانتصار الذي حققوه في ربع النهائي ضد إنجلترا.



مارادونا

الهدف الأول تم تسجيله بشكل غير قانوني بواسطة يده اليسرى، حيث أدعى مارادونا أنه كان من عمل يد الله وليس هو والهدف الثاني كان بقدرته على المراوغة من أجل اجتياز الهجوم الذي يقوم به المدافعين من أجل الوصول إلى الجزء الخلفي من شكبة المرمى، وشارك مارادونا في أربع أحداث لكأس العالم، وسجل 34 هدفًا في 91 مباراة دولية للأرجنتين.



مارادونا

- مارادونا المثير للجدل:

على الرغم من تألقه إلا أنه أصبح شخصية مثيرة للجدل، حيث أصبح مدمن على الكوكايين بينما كان يلعب في إسبانيا في الثمانينات وتلقى فصل لمدة 15 شهرًا بعدما ظهرت الفحوصات لمادة الكوكايين بشكل إيجابي وفي عام 1991 تعرض إلى فصل أخر بسبب الفحوصات الإيجابية التي خضع لها لمادة الإيفيدرين خلال كأس العالم وأعلن مارادونا اعتزاله في عيد ميلاده عام 1997.



مارادونا

وعكاته الصحية:

استمرت المشاكل التي تسببت بالوباء الذي تعرض له مارادونا في أواخر مسيرته المهنية، إلى ما بعد تقاعده تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب في عام 2000 وعام 2004، حيث كانت المرة الثانية التي يحتاج فيها لاستخدام جهاز التنفس وفي العام التالي خضع لعملية جراحية في المعدة من أجل مساعدته لانقاص وزنه.



مارادونا

- حياته:

تزوج مارادونا من كلوديا فيلافان عام 1984، وانجب منها ابنتاه دلما نيريا وجيانينا دينورا، وانفصلا في عام 2004، وخلال اجراءات الطلاق أكد ان له ابن غير شرعي وهو دييجو سيناجرا لاعب كرة قدم في إيطاليا وعام 2013 انجب ابن من حبيبته فيرونيكا أوجيدا.



مارادونا