رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد وفاته.. قصة حياة أسطورة كرة القدم مارادونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
مارادونا
مارادونا
سلمى بدر
طباعة

4 أيام مرت على وفاة أسطورة كرة القدم العالمية اللاعب دييجو مارادونا، ومثلما كانت حياته مليئة بالصخب والأضواء كانت كذلك وفاته، اسمه الحقيقي دييجو أرماندو مارادونا ولد في 30 أكتوبرعام 1960 مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين.
مارادونا
مارادونا
نشأته:
هو الولد الخامس من بين ثمانية أطفال تربي على يد دييجو والده ووالدته دونا توتا حيث نشأ في أسرة فقيرة ولكن متماسكة وتلقى أول كرة قدم له كهدية في عمر 3 سنوات وسرعان ما أصبح مهووس بهذه الرياضة.
مارادونا
مارادونا
في الـ10 من عمره انضم مارادونا إلى فريق لوس سيبوليتاس وهو فريق شبابي تابع لنادي أرجنتينوس جونيورس واحد من أكبر النوادي في الأرجنتين وأظهر قدراته الاستثنائية، حيث قاد مع الفريق نحو 136 مباراة فائزة على توالي بلا أي هزيمة وقدم أول ظهور احترافي له مع فريق الفئة العمرية الأكبر قبل فترة وجيزة من عيد ميلاده الـ 16.
مارادونا
مارادونا

إنجازاته:
يشتهر مارادونا بأنه لاعب خط وسط قصير القامة لا يخاف أي شيء، يقدر على خلق فرص لتسجيل أهداف لنفسه وللآخرين، وأنه قاد الفرق التي لعب لها إلى البطولات في الأرجنتين وإيطاليا وإسبانيا وكانت ذروة نجاحه عندما كان عضو في فريق المنتخب الوطني الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم عام 1986، وكان أدائه هناك يتضمن هدفين لا ينسوا في الانتصار الذي حققوه في ربع النهائي ضد إنجلترا.
مارادونا
مارادونا
الهدف الأول تم تسجيله بشكل غير قانوني بواسطة يده اليسرى، حيث أدعى مارادونا أنه كان من عمل يد الله وليس هو والهدف الثاني كان بقدرته على المراوغة من أجل اجتياز الهجوم الذي يقوم به المدافعين من أجل الوصول إلى الجزء الخلفي من شكبة المرمى، وشارك مارادونا في أربع أحداث لكأس العالم، وسجل 34 هدفًا في 91 مباراة دولية للأرجنتين.
مارادونا
مارادونا
- مارادونا المثير للجدل:
على الرغم من تألقه إلا أنه أصبح شخصية مثيرة للجدل، حيث أصبح مدمن على الكوكايين بينما كان يلعب في إسبانيا في الثمانينات وتلقى فصل لمدة 15 شهرًا بعدما ظهرت الفحوصات لمادة الكوكايين بشكل إيجابي وفي عام 1991 تعرض إلى فصل أخر بسبب الفحوصات الإيجابية التي خضع لها لمادة الإيفيدرين خلال كأس العالم وأعلن مارادونا اعتزاله في عيد ميلاده عام 1997.
مارادونا
مارادونا
وعكاته الصحية:
استمرت المشاكل التي تسببت بالوباء الذي تعرض له مارادونا في أواخر مسيرته المهنية، إلى ما بعد تقاعده تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب في عام 2000 وعام 2004، حيث كانت المرة الثانية التي يحتاج فيها لاستخدام جهاز التنفس وفي العام التالي خضع لعملية جراحية في المعدة من أجل مساعدته لانقاص وزنه.
مارادونا
مارادونا
- حياته:
تزوج مارادونا من كلوديا فيلافان عام 1984، وانجب منها ابنتاه دلما نيريا وجيانينا دينورا، وانفصلا في عام 2004، وخلال اجراءات الطلاق أكد ان له ابن غير شرعي وهو دييجو سيناجرا لاعب كرة قدم في إيطاليا وعام 2013 انجب ابن من حبيبته فيرونيكا أوجيدا.
مارادونا
مارادونا
- وفاة مارادونا:
تعرض مارادونا لمتاعب صحية في القلب، ومكث على إثرها لأسابيع في المستشفى قبل أن يعلن عن وفاته يوم 25 نوفمبر عن عمر يناهز الـ60 عاما.

موضوعات متعلقة

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

الصحة: 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

تعادل كاليارى مع سبيزيا «22» فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة