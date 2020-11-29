محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة هليوبوليس

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس بروتوكول تعاون لتخصيص مساحة 200 فدان للجامعة كمرحلة أولي وتصل إلى المستهدف وهو 1000 فدان في حال الجدية في التنفيذ، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور حلمي أبوالعيش رئيس مجلس أمناء الجامعة.يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي.وقام الزملوط ورئيس الجامعة ورئيس الأمناء بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة بالكيلو 50 طريق الخارجة - الداخلة والذي تم اختياره ليكون مجمع للمشروعات الزراعية البحثية الخاصة بالجامعات.