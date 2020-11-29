صاحب لقطة الشيخ والقسيس لـ«الدستور»: «الصورة رزق»

مع وصول قطاره المميز الذي كان يستقله لمحافظة الأقصر بعد عودته من جامعته في أسيوط، فاليوم كان استثنائيًا في حياة حسن جمال بعدما التقطت عدسته صورة تجمع بين شيخ وقسيس يلقيان السلام والتحية على بعضهما تحديدًا في محطة نجع حمادي، وليست سوهاج كما تداول روّاد مواقع التواصل: "صاحبي اللي فكرني إني في نجع حمادي وليست سوهاج بس للأسف الصورة انتشرت ومش عارف أعدلها"."الصورة رزق".. الكلمتان انطبقتا على ما حدث اليوم مع جمال في صورة السلام: "مكنتش عامل حسابي إن هم يسلموا على بعض أصلًا، بالصدفة لاقيت القسيس معدي وفي الجهة المقابلة شيخ: "رفعت الموبايل وخدت لقطات متواصلة، وكنت أقصد أجيبهم جنب بعض فجأة لاقيتهم سلموا على بعض"، لتخرج علينا الصورة وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في شكلها النهائي".اليوم كان مرهقًا على صاحب صورة اللقطة حسن جمال، عند عودته لمنزله بالأقصر قرر نشر الصورة عبر جروب "فوتوجرافي" وذهب للنوم، إلا أن الله كافأه بانتشار الصورة في كل وسائط التواصل الاجتماعي ورغم احتفاء الكثير إلا أن الأمر لم يخلو من الهجوم عليه: "في ناس اتهمتني إني مركب الصورة بس مش زعلان منهم، لأني معايا لقطات تؤكد عدم تمثيلي للصورة"، بجانب أن القسيس والشيخ رموز دينية لا يمكن الجمع بينهم من أجل التمثيل للالتقاط الصورة.