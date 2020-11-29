7 إرشادات لكتابة استمارة الشهادة الإعدادية

يستعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية لكتابة استمارات دخول الامتحانات العام الدراسي الجديد 2020-2021.وجاءت أهم إرشادات الطلاب في كتابة الاستمارة كالتالي:1) يحرر الطالب جميع بياناته بالاستمارة تحت إشراف لجنة مكلفة من المدرسة.2) يكتب الطالب اسمه كاملًا كما في شهادة الميلاد.3) وضع 3 صور فوتوغرافية متشابه للطالب مدون عليها اسمه رباعيًا.4) اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع مع ختم صورة الطالب.5) إرفاق عدد 2 صورة واضحين مع شهادة الميلاد داخل الاستمارة.6) كتابة رقم هاتف ولي الأمر وإقرار بأن الطالب لم يتقدم لهذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام.7) تدبيس إيصال سداد رسم الامتحان لكل طالب.