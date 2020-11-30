سعر الدينار الكويتى الإثنين 30-11-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم





وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.14 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.36 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.30 جنيه، أما في بنك عوده فسجل للشراء 47.52 جنيه وللبيع 51.20 جنيه.



سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه. وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي





كما واصل سعر الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.36 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.13 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.48 جنيه.

يرصد "الدستور"الإثنين 30-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي.