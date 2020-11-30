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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى الإثنين 30-11-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:53 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 30-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي.

سعر الدينار الكويتي اليوم


وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.14 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.36 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.30 جنيه، أما في بنك عوده فسجل للشراء 47.52 جنيه وللبيع 51.20 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين  


وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.50 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

كما واصل سعر الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.36 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.13 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.48 جنيه.

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