الأردن: تكثيف الجهود لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني اليوم الأحد في العقبة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحثا المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.وشدد الملك عبدالله الثاني على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشددًا على رفض المملكة لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها ومحاولات التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى المبارك.وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن بلاده مستمرة بتأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني المواقف الثابتة والواضحة للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة.