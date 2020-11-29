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رئيس التحرير التنفيذي
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قناة السويس تشهد عبور ناقلة غاز طبيعي عملاقة متجهة لأمريكا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:37 م
قناة السويس
قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شهد المجرى الملاحي لقناة السويس، العبور الأول لناقلة الغاز الطبيعي المسال SOHSHU MARU إحدى أكبر ناقلات الغاز في العالم لقناة السويس، خلال رحلتها اليوم ضمن قافلة الجنوب قادمة من الهند ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب اعلام هيئة قناة السويس، إن طول السفينة يبلغ ٣٠٠ متر، وعرضها ٤٩ مترا، وحمولتها الكلية ١٤٧ ألف طن، وترفع علم جزر الباهاما، ويقوم بأعمال الوكيل الملاحي GULF.

وعبرت منتصف نوفمبر الجاري عبور حاملة السيارات"TIGER" الناقلة للقطار الأسطوري l' ORIENT EXPRESS خلال رحلتها عبر القناة، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء أنتويرب ببلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

تتبع السفينة الخط الملاحي WalleniusEukor، وتصنف كواحدة من أكبر حاملات السيارات في العالم، يبلغ طول السفينة ٢٢٢،٧٠ متر، وعرضها ٣٢ مترا، بغاطس ٣٢ قدما، فيما تصل حمولتها الكلية إلى ٨٠ ألف طن.

ويعد قطار الشرق أحد المقتنيات التاريخية، ويعود تاريخ عربة الجرار إلى عام ١٨٥٠ م، فيما يرجع تاريخ عربات القطار إلى عام١٨٨٣ حيث كان إحدى حلقات الوصل بين أوروبا والشرق وامتدت رحلاته لتشمل محطات متتالية أبرزها ( باريس - لندن – أسطنبول – سوريا – بغداد - مصر - كتراكت بأسوان).

يذكر أنه من المقرر قيام معهد العالم العربي بباريس بتنظيم "معرض قطار الشرق السريع " ضمن مقتنيات معرض ضخم بسنغافورة في ديسمبر المقبل، ليكون بذلك العرض المتحفي الأول للقطار خارج فرنسا.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس كانت ومازالت شريكًا رئيسيًا في في نقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب وتستمر مسيرتها الممتدة منذ ١٥١ عاما لربط الشعوب ودعم سبل التنمية والعمل على حفظ التراث من خلال تبني مشروع إحياء مبنى المقر الأول للشركة العالمية لقناة السويس ليكون متحفا عالميا يسرد تاريخ القناة ويوضح مكانتها العالمية.

من جانبه، أعرب Claude Mollard رئيس معهد العالم العربي بباريس عن امتنانه لقناة السويس التي كانت دوما رابطًا دوليًا بين الشرق والغرب، كما كان الحال قديمًا مع قطار الشرق السريع، معتبرا مرور هذا القطار منقولا عبر قناة السويس فرصة لإيضاح سبب إطلاقه اسم "متحف قلب العالم" على المتحف العالمي لقناة السويس، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس ليكون معرض "قطار الشرق السريع" ضمن المقتنيات المعروضة بمتحف قناة السويس عند افتتاحه.

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