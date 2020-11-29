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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:00 م
القطارات
القطارات
عبدالله هشام
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أعلنت هيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس أشرف رسلان، جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 بعد تعديل مواعيد القطارات منذ انتهاء حظر التجوال، وأن التأخيرات المتوقعة لمواعيد القطارات اليوم بمتوسط 45 دقيقة. 

قطارات السكة الحديد

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن تأخيرات القطارات المتوقعة تأتي نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض خطوط القطارات التي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

في السياق ذاته  أكد رئيس الهيئة، خلال جولة تفقدية لمنطقة غرب الدلتا، أن برنامج تطوير المرفق يستهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة، والقضاء على تأخيرات مواعيد القطارات الحالية، موجها بانتظام مواعيد القطارات بكافة درجاتها المكيفة والمميزة على الخطوط.

 جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

مواعيد  قطارات القاهرة إسكندرية

قطار رقم 18-موعد القيام من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15.

قطار 1108-موعد رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.

قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.

قطار رقم 588- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15.

قطار رقم 24- موعد القيام من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40.

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