رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فرانس برس» تطلب فتح تحقيق إثر إصابة مصور خلال تظاهرة في باريس

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:40 م
تظاهرة في باريس
تظاهرة في باريس
وكالات
طباعة
طلبت وكالة فرانس برس من الشرطة الفرنسية فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري متعاون معها بجروح خلال تظاهرة احتجاجا على قانون "الأمن الشامل" الفرنسي وعنف الشرطة في باريس.

وكان أمير الحلبي (24 عاما) يغطي التظاهرة في ساحة الباستيل بصفته صحفيا مستقلا.

وقال الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار في تغريدة على تويتر إن الحلبي "أصيب بجروح في وجهه بضربة هراوة"، منددا بارتكاب الشرطة أعمال عنف "غير مقبولة".

وانتقل الحلبي إلى فرنسا قبل حوالى ثلاث سنوات، وهو حائز العديد من الجوائز الدولية، بينها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017، وغطى لحساب فرانس برس المعارك والدمار في مدينته حلب.

كما حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لفرانس برس تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في حلب.

وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل شتويند الأحد "صدمنا بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي ونندد بهذا العنف غير المبرر".

وشدد على أنه عند حصول الوقائع كان أمير الحلبي "يمارس حقه المشروع كمصور صحفي يغطي التظاهرات في شوارع باريس" و"كان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح على أنهم صحفيون، متابعا نطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الحادث الخطير والتثبت من السماح لجميع الصحفيين بالقيام بعملهم بدون خوف ولا قيود".

وقال أمير الحلبي الأحد في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس "إنني بحال أفضل، موضحا "كانت الصدمة شديدة للغاية، وخصوصا لحظة وجدت نفسي جريحا ووجهي ينزف وعالقا على مدى ساعتين داخل التظاهرة، بين المتظاهرين والشرطيين الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب إلى المستشفى. عندها اجتاحت رأسي مشاهد من سوريا".

وتابع "لم اعد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل كان ألما يجتاح رأسي برمته، كان الماضي يعاودني"، موضحا "في سن الخامسة عشرة، وجدت نفسي في حلب عالقا في تظاهرة، مصابا برصاصتين في يدي. استذكرت حلب مساء" السبت، وكنا مجموعة من أربعة أو خمسة مصورين، يمكن تمييزنا بوضوح، عالقين بين المتظاهرين والشرطة".

وأعربت هيئة تحرير مجلة "بولكا ماجازين" التي يتعاون معها المصور أيضا، الأحد عن "تنديدها الشديد إثر الاعتداء الذي وقع ضحيته بأيدي الشرطة".

وقال مدير المنشورات ألان جينيستار في بيان إن "ضربة الهراوة العنيفة التي جرحته في وجهه كانت تتعمد استهداف مصور صحفي يمارس مهنته بحرية".

موضوعات متعلقة

الرياضة: إحالة مخالفات الزمالك المالية إلى النيابة

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

الصورة الأولى للمسن المقتول على يد جزار بسبب مديونية 400 جنيه

الصور

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

image description

تقييم تأثيرات إنشاء محطات انتقالية وسيطة للمخلفات الصلبة بأسيوط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

الإحصاء: 15 ألف حالة طلاق بعد 20 سنة زواج خلال عام

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: هو منين بيروح على فين؟!
المزيد

الثقافة

جيهان فايز تستقبل جمهور معرض «متون» بالزمالك (صور)

الثلاثاء.. أغاني فرقة «قصر الغوري» ببيت السحيمي

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

من الأرشيف| كاريكاتير مياه سبب إصابة صلاح جاهين بالضغط