«فرانس برس» تطلب فتح تحقيق إثر إصابة مصور خلال تظاهرة في باريس

طلبت وكالة فرانس برس من الشرطة الفرنسية فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري متعاون معها بجروح خلال تظاهرة احتجاجا على قانون "الأمن الشامل" الفرنسي وعنف الشرطة في باريس.وكان أمير الحلبي (24 عاما) يغطي التظاهرة في ساحة الباستيل بصفته صحفيا مستقلا.وقال الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار في تغريدة على تويتر إن الحلبي "أصيب بجروح في وجهه بضربة هراوة"، منددا بارتكاب الشرطة أعمال عنف "غير مقبولة".وانتقل الحلبي إلى فرنسا قبل حوالى ثلاث سنوات، وهو حائز العديد من الجوائز الدولية، بينها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017، وغطى لحساب فرانس برس المعارك والدمار في مدينته حلب.كما حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لفرانس برس تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في حلب.وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل شتويند الأحد "صدمنا بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي ونندد بهذا العنف غير المبرر".وشدد على أنه عند حصول الوقائع كان أمير الحلبي "يمارس حقه المشروع كمصور صحفي يغطي التظاهرات في شوارع باريس" و"كان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح على أنهم صحفيون، متابعا نطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الحادث الخطير والتثبت من السماح لجميع الصحفيين بالقيام بعملهم بدون خوف ولا قيود".وقال أمير الحلبي الأحد في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس "إنني بحال أفضل، موضحا "كانت الصدمة شديدة للغاية، وخصوصا لحظة وجدت نفسي جريحا ووجهي ينزف وعالقا على مدى ساعتين داخل التظاهرة، بين المتظاهرين والشرطيين الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب إلى المستشفى. عندها اجتاحت رأسي مشاهد من سوريا".وتابع "لم اعد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل كان ألما يجتاح رأسي برمته، كان الماضي يعاودني"، موضحا "في سن الخامسة عشرة، وجدت نفسي في حلب عالقا في تظاهرة، مصابا برصاصتين في يدي. استذكرت حلب مساء" السبت، وكنا مجموعة من أربعة أو خمسة مصورين، يمكن تمييزنا بوضوح، عالقين بين المتظاهرين والشرطة".وأعربت هيئة تحرير مجلة "بولكا ماجازين" التي يتعاون معها المصور أيضا، الأحد عن "تنديدها الشديد إثر الاعتداء الذي وقع ضحيته بأيدي الشرطة".وقال مدير المنشورات ألان جينيستار في بيان إن "ضربة الهراوة العنيفة التي جرحته في وجهه كانت تتعمد استهداف مصور صحفي يمارس مهنته بحرية".