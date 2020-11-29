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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 7 سنوات لسائق قتل والد صديقه بالإسكندرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:07 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 7 سنوات بعد اتهامه بقتل والد صديقه في مشاجرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف محمد جميل، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير الجنايات ايهاب بديع.

ترجع أحداث القضية رقم 33 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بمشاجرة ووفاة شخص بدائرة القسم.

توصلت تحريات مباحث القسم، بنشوب مشاجرة بين المتهم "م. أ. ال، سائق توك توك"، وبين المدعو "ف. أ. ع"، بسبب خلافات سابقة للنزاع على سلسلة فضة. على إثرها قام المتهم بالتعدي عليه فتدخل المجني عليه "أ. ع. ا"، لمحاولة فض التشاجر بين المتهم ونجله فوجئ بالمتهم بطعنه بسلاح أبيض مطوة في رقبته فسقط في الحال وتوفي وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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