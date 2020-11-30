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تقارير ومتابعات

آخرهم شيكابالا.. لاعبو الكرة فى مرمى نيران التنمر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:24 ص
شيكابالا
شيكابالا
سمر عبدالله
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أزمات كبيرة في مختلف الأندية المصرية بسبب العنصريين الذي يستغلون المناسبات المختلفة للتنمر على اللاعبين وممارسة كافة أشكال الاضطهاد العنصري تجاههم، وكان شيكابالا آخر ضحايا التنمر، بعد أن رفع مشجعو الأهلي كلب أسود أمام نادي الزمالك احتفالًا بفوز الأهلي.

"شيكابالا"
تعرض شيكابالا للتنمر أكثر من مرة، قبل واقعة الكلب والتشبيهات العنصرية التي قام بها اللاعبون، فحين نشر شيكابالا صور زوجته وابنه قام البعض بالتنمر عليه وعلى ابنه بسبب لون البشرة.

"عمرو السولية"
تعرض اللاعب عمرو السولية للتنمر بسبب ابنته ليلى التي تبلغ من العمر ٣ سنوات بسبب ملابسها، حيث تنمر البعض على الطفلة واصفين ملابسها بأنها مثيرة، حيث أعرب السولية عن غضبه مما تعرضت له ابنته.

"محمد عواد"
تعرض اللاعب محمد عواد، لاعب الزمالك للتنمر بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث اتهمه البعض بأنه يدعي إصابته بكورونا لكسب تعاطف الجماهير وخاصة رئيس ناديه، ما أغضب اللاعب وأثر على حالته النفسية.

"عصام الحضري"
بعدما قام عصام الحضري بنشر صور خطوبة ابنته شاهندة تعرضت ابنته للتنمر بسبب ملابسها، كما اتهمها البعض باتهامات سيئة بسبب ملابسها، وتم سبها وقذفها، ما أغضب عصام الحضري الذي وصفهم بالسفهاء.

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