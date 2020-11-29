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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:11 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نظمت جامعة قناة السويس بقاعة الاحتفالات الكبرى فى الفترة من اليوم ٢٩ نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١ ديسمبر معرض للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة خريجى وطلاب جامعة قناة السويس والقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وبعد نجاح معرض تراثنا الأول واستكمالًا لمبادرة رئيس الجمهورية للحرف التراثية واليدوية، بإشراف عام الدكتور أحمد زكى حسين رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أن جامعتنا تحرص على الاهتمام بقطاع الحرف والصناعات اليدوية كجزء من المشاركة المجتمعية ولإتاحة فرص لتسويق المنتجات اليدوية لطلابها وخريجيها وأهالي القرى الأكثر احتياجًا.

كما أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا أن المعرض يأتي بمشاركة ٥٠ عارضًا وتنوعت المعروضات من مشغولات الخرز والكروشيه والتطريز اليدوي والإكسسوارات.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مشاركة طلاب الجامعة بمعرض تراثنا يعد احتكاكًا للطلاب بسوق العمل، ويتيح لهم فرصة التعرف على كيفية تسويق منتجاتهم، مؤكدًا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة.

وأضافت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والمدير التنفيذي لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا أنه تم اختيار المشاركين من بين طلاب وخريجين وأهالي القرى الأكثر احتياجًا.
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس
افتتاح معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بجامعة قناة السويس

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