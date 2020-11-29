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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ سوهاج: 6 مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة 68 قرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:15 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التي نظمها اتحاد شباب سوهاج لتوعية الشباب بدور المجالس المحلية الشعبية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام المبادرة، وأحمد هاشم، رئيس اتحاد شباب سوهاج، ومجموعة من شباب المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب ومنحهم الصلاحيات والمناصب القيادية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول على مستوى العالم اهتماما بالشباب، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تشغل فكر المواطن السوهاجي ومن أهمها المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

وكشف "الفقي" عن تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين، ودعم قطاع الصناعة، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج، لافتا إلى حرص المحافظة الدائم على أن يكون أغلب العاملين بالمصانع من شباب وأهالي سوهاج، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استفادت منها 29 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 102 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم رصد 2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير 68 قرية أخرى بالمرحلة الثانية بمختلف مراكز المحافظة؛ حيث يشمل التطوير جميع القطاعات من "بنية أساسية، ومياه شرب وصرف صحي، وطرق وتجميل، وانشاء مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين".

وأشار المحافظ إلى أن سوهاج تشهد طفرة كبيرة بقطاع الطرق والكباري، حيث قاربت مشروعات "كوبري الثقافة، وكوبري البلينا، وكوبري جرجا" على الانتهاء وافتتاحها قريبا، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدن " ساقتلة، والمنشاة، وقريبا دار السلام "، لتصبح خدمة الصرف الصحي متاحة بجميع مدن المحافظة، كما نسعى لتوصيل الخدمة لأكبر عدد من القرى، وذلك من خلال جداول زمنية، واعتمادات مالية تم توفيرها للانتهاء من تلك المشروعات.

وأوضح "الفقي" أن هناك نظاما للعمل والرقابة الصارمة والمحاسبة يضمن الانتهاء من المشروعات في الأوقات المحددة، خاصة مع توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرا إلى أن الانتهاء من المشروعات المتعثرة يعتبر أولوية في العمل، وهو ما تحقق بعدد من المشروعات ومنها محطتا مياه أولاد الشيخ، وعرب العطيات بدار السلام، لافتا إلى إعادة طرح مستشفى دار السلام المركزي للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها.

وقال محافظ سوهاج إن جميع المشروعات الجارية، والتي تم الانتهاء منها على أرض المحافظة هي خطة دولة نسعى لتنفيذها في ظل رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر 2030م، مؤكدا أن سوهاج قادمة وبقوة في كل المجالات.

ومن جانبه وجه السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم للشباب، مؤكدا حرص المحافظة على الاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب، لافتا إلى عقده لقاءات دورية خلال الفترة الماضية لمناقشة الشباب والتعرف على ما يتطلعون إليه ومشاركتهم في عملية التنمية الشاملة بالمحافظة، مؤكدا على استمرار تلك اللقاءات لتشمل أكبر عدد من شباب المحافظة.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم حول عدد من أهم القضايا والموضوعات ومنها "تمكين الشباب، ودعم دور المرأة في المجتمع، وأهمية مشاركة الشباب في الاستحقاقات الدستورية، ودعم الصناعات الصغيرة، وخلق فرص عمل للشباب"، بالإضافة لتنفيذ ورش عمل بمختلف مراكز المحافظة لتعريف الشباب بدور المجالس المحلية.

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