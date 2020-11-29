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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 1.5 مليار جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:28 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، أن طلبات التصالح بالمحافظة حتى الآن 40 ألف طلب، وتجاوزت محصلتها المليار ونصف المليار، وسوف يتم تسخير هذه المبالغ لصالح المحافظة والبنية التحتية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الشهري، الذي أقامته المحافظة- اليوم- بالديوان العام، التي تدور حول ملف الأمطار ومستقبل المحافظة في التعامل مع النوات الشديدة والخطط العاجلة والطويلة المدى، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأضاف «الشريف»، أن بنود كراسة الشروط لقانون التصالح، كان بهدف السيطرة على فساد المقاولين، لافتًا إلى أن تخفيض تكلفة التصالح تم على محافظة الإسكندرية بالكامل، وهو ما يغيب عن بعض المواطنين، وأن قيمة التصالح تمت عن طريق لجان ومتخصصين، من خلال محددات يتم عليها وضع قيمة التصالح، ودراسة وعرض على رئيس مجلس الوزراء بالكامل، قائلًا: «نحن نحارب لاستعادة حقوق الدولة، ومن يقف معنا ويساندنا هو الرئيس السيسي».

وأوضح أن تطوير الإسكندرية 2030، يتطلع للامتداد الأفقي وليس الرأسي، حيث نعمل على امتداد عمراني جديد، وهي الإسكندرية الجديدة التي يريدها شعبها ويسعى الرئيس السيسي جاهدًا للعمل على تطويرها، من خلال مشاريع ضخمة تتم على أرض عروس البحر.

وأشار إلى أنه سوف يتم تطوير حلقة السمك بالإسكندرية، لتكون أكبر وأحدث حلقة للسمك في مصر والشرق الأوسط خلال عامين، بالإضافة إلى تطوير موقف محرم بك الجديد الذي تم البدء فيه.

وأضاف أنه تم العمل بمنظومة جديدة للمرور للعمل من خلال أبلكيشن على الهاتف المحمول لتصل الرخصة الخاصة بكل مواطن عبر البريد، فضلًا على نقل وكالة الحضرة بالكامل خلال شهرين.

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