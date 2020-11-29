جامعة قناة السويس تكرم القائمين على الأنشطة الرياضية

حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على تكريم كل من ساهم بمجهوده وعمله في نجاح فعاليات الأنشطة الرياضية المتميزة.جاء ذلك بالاحتفالية التى أقيمت اليوم الأحد الموافق ٢٩ نوفمبر بقاعة الأنشطة الطلابية بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.بدأ التكريم بالدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية للمشاركة الفعالة للكلية وطلابها، كما تم تكريم كل من الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.ثم تكريم منسقي الأنشطة الطلابية بالكليات وحكام منطقة خماسى كرة القدم والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة.هذا وشملت مراسم التكريم تقديم درع الجامعة الكابتن محمد حسن الحكم الدولى للكرة الخماسية.