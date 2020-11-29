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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران: رد محسوب على اغتيال العالم النووى

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:55 م
محسن فخري زاده
محسن فخري زاده
وكالات
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قال مستشار كبير للمرشد الأعلى الإيراني، إن بلاده سترد ردًا محسوبًا وحاسمًا على مقتل كبير علمائها في المجال النووي، في وقت اقترحت فيه صحيفة متشددة أن يشمل انتقام إيران استهداف مدينة حيفا في إسرائيل.
وأضاف كمال خرازي، وهو رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، في بيان: "لا شك أن إيران سترد برد محسوب وحاسم على المجرمين الذين استهدفوا الشهيد محسن فخري زاده وحرموا الشعب الإيراني منه".
وقتل فخري زاده، الذي يشتبه الغرب والحكومة الإسرائيلية منذ فترة في أنه العقل المدبر لبرنامج سري للأسلحة النووية، عندما نُصب له كمين قرب طهران حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.
وألقى القادة الدينيون والعسكريون في إيران باللوم على العدو اللدود إسرائيل، في مقتل فخري زادة.
ووجهت إيران في السابق الاتهام إلى إسرائيل بقتل العديد من العلماء النوويين الإيرانيين منذ عام 2010.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على حادثة القتل، وطالبت وسائل الإعلام المتشددة في إيران اليوم الأحد برد انتقامي حاسم.
ودعت صحيفة كيهان اليومية المتشددة، التي يعين المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رئيس تحريرها، لشن هجوم على مدينة حيفا الساحلية في إسرائيل إذا ثبت أن لإسرائيل دورًا في مقتل فخري زادة.

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