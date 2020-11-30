«أطباء الغلابة» في مصر: حكايات لا تنقطع للتجارة مع الله

• جنيهان ونصف في إطسا



• مجانًا لغير القادرين



• منصف الفقراء



ذاع وانتشر مصطلح طبيب الغلابة خلال السنوات الأخيرة في بر مصر مع ظهور الدكتور محمد مشالي، المعروف إعلاميًا بطبيب الغلابة الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بسبب رخص ثمن الكشف لمرضاه وأحدثت وفاته ضجّة ضخمة للغاية خارج وداخل مصر، حيث حزن عليه كثيرون، لاسيما تلاميذه ومرضاه.لكنه لم يكن الوحيد الذي حمل لقب طبيب الغلابة في بر المحروسة، فهناك أطباء كُثر خفّضوا ثمن مداوة مرضاهم في محافظات وأقاليم مختلفة، وحملّوا لقب أطباء الغلابة وأحدث رحيلهم حزنًا عارمًا في الأوساط الاجتماعية، بل في محيطنا العربي الذي تناوله وسائطه الإعلامية الكثير من قصص قلوبهم الرحيمة.بالأمس، كان الموعد مع رحيل طبيب آخر في مركز إطسا، جنوب شرق مدينة الفيوم، حيث سيطرت حالة من الحزن على أهالي المركز بعد إعلان نبأ وفاة الدكتور سليمان داوود، طبيب الصدر، المعروف باسم طبيب الغلابة وسط مرضاه، حيث لم يتجاوز سعر كشفه جنيهين ونصف جنيه.لم يحمل داوود لقب طبيب الغلابة لهذا السبب فقط، لكن لأنه دشّن مشروعات عدة لتوفير فرص عمل لشباب وفتيات مدينته، إضافة إلى تبرعه بإنشاء شبكة أوكسجين كاملة لمستشفى إطسا المركزي في بداية تفشي جائحة كورونا، لإنقاذ حياة المئات ممَن أصابهم الفيروس في الفيوم.ليس داوود الذي غيّبه الموت، أمس، أو مشالي فقط مَن يحملون أفئدة الرحمة بين مرضاهم، لكن هناك كثيرون من أطباء المحافظات والأقاليم الذين لهم قصصًا وشهادات استمعت إليها «الدستور» على لسان مرضاهم وتبين مدى إنسانيتهم وحبهم للخير وعلاج الفقراء.في محافظة دمياط، يقبع طبيب غلابة آخر لم يلق عليه الضوء إعلاميًا، فالدكتور أبو عطية، طبيب أمراض الباطنة كان كشفه 3 جنيهات كسعر رمزي لمرضاه وفي أوقات كثيرة كان كشفه مجانًا لمَن لم يستطع دفع السعر الرمزي المخصص لاستشارته الطبية.محمود بشار، أحد مرضى الطبيب الذي كان يعالج عند طبيب غلابة دمياط، يقول لـ«الدستور»: "الدكتور في أوقات كتير بيكشف مجانًا، وشوفته أكتر من مرة بيشتري بنفسه الأدوية للمرضى غير القادرين من الصيدلية ويديه للمريض مجانًا دون أي مبالغ للكشف أو الأدوية.أوضح محمود أن الدكتور معروف لدينا باسم طبيب الغلابة، لإنسانيته تجاه الفقراء والغلابة، ومواقفه معهم حيث إنه لم يجد أي فقير محتاج علاج وتركه: "كان بيتابع المريض الفقير بعد الكشف عليه مجانًا وإعطاؤه الدواء مجانًا حتى يتماثل تمامًا للشفاء".واختتم محمود حديثه: "الدكتور مالوش أي دخل مادي تاني، غير أن فيه بعض رجال الأعمال بيتبرعوا بأدوية أو معدات، لكن هو رغم أنه مالوش مصدر دخل إلا إنه لم يتوان عن مساعدة أي مرض غلبان، ويعتبر عندنا في المحافظة رمز لمساندة الغلابة".قصة أخرى كتب فصولها طبيب غلابة في بني سويف، والذي ذاع صيته وانتشر بين مرضاه وأهل بلدته بسبب وقوفه بجانب المرضى وإنسانيته الشديدة، فالدكتور محمد شعبان، أخضائي الأنف والأذن والحنجرة عرف عنه أن الطيبة وإحساسه بالفقراء، فثمن علاجه وكشفه مبالغ رمزية زهيدة وفي كثير من الأحيان مجانًا.يحيى خالد، 27 عامًا، أحد مرضاه يقول عنه: "ذاع صيته بسبب حبه الشديد للفقراء وإنسانيته تجاههم، فبالرغم من أن مصدر رزقه الوحيد عيادته الخاصة، إلاّ أنه لازال ينصف الفقراء ولا يأخذ ثمن الكشف من الغلابة.يبين أن سيرته ظلت إلى الآن محبوبة في القرية، وله الكثير من المواقف الطبية مع المرضى من الغلابة، لدرجة أنه كان يبتاع الأدوية لمَن لا يستطيع الشراء حتى وإن كان المريض ليس في تخصصه فكان يكتفي بتوفير الأدوية له.سُنّة حسنة خطّها الدكتور محمد مشالي، طبيب الباطنة وحميات الأطفال، قبل عن يرحل عن مرضاه في عيادته بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة الذي كان يبلغ من العمر 70 عامًا، بيد أن كشفه الطبي كان بـ10 جنيهات فقط من أجل الفقراء والغلابة، وفي بعض الأحيان كان مجانًا للحالات الأكثر فقرًا إلا إنه توفى في يوليو وهو يحمل لقب طبيب الغلابة، ليترك لمَن خلف آية يسير عليها، متخذينه في بعض الأحيان قدوة لمداوة أوجاع مرضاهم، فقط، دعوات المحتاجين والمهمشين وأصحاب العوز:"روح إلهي يسترك دنيا وآخرة يا دكتور.. ثمّ استجابة قد تكون فيها السماء مفتوحة لأذرع المحتاجين !!