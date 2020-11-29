أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة

وصل الشاعر الكبير أحمد الشهاوي إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للمرة الثالثة بديوانه "ما أنا فيه"، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

وقال الشهاوي: "فرصة لأن يقرأ كتابي الشعري من النقاد والشعراء في مصر والبدان العربية لأنه عندما صدر في يناير الماضي، حلت جائحة كورونا ولم يصل الكتاب إلى أي مكان سوى معرض الدار البيضاء".

وأضاف الشهاوي، لـ«الدستور»: "هذا أول كتاب أهديه إلى ابني أحمد وأمي وجدته نوال عيسى فأأمل أن يكون قادر على منح بعض السعاة لابني.. وأظن أن هذا الكتاب الشعري الذي كتبته في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف عن أعمالي السابقة في بناءه اللغوي وعالمه الغريب والأسطوري".