رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

استقبل اليوم الأحد، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأحمد أمان منسق مكتبات مصر العامة الإقليمية، وذلك في حضور نواب رئيس الجامعة.وخلال اللقاء، أشاد السفير رضا الطايفي بالمستوى الذي وصلت إليه الإنشاءات بحرم الجامعة الجديد، والذي يتفوق على عدد كبير من كبرى الجامعات الدولية التي شهدها خلال فترة عمله بوزارة الخارجية سفيرًا بعدد من الدول الأجنبية.كما تناول رئيس الجامعة الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة، وفكرة إنشاء متحف تاريخي بحرم الجامعة الجديد يضم مقتنيات أعلام محافظة دمياط الذين لديهم إنجازات مختلفة على كل المستويات سواء الأدبية أو الثقافية أو العلمية، والذي بدوره يعمل على تنمية وعي شباب الجامعة بالشخصيات والأعلام البارزة بمحافظة دمياط، وسيعمل هذا المتحف على الحفاظ على التراث الدمياطي ويسهم في إثراء الدور المجتمعي للجامعة.عقب ذلك، اصطحب رئيس الجامعة السفير رضا الطايفي في جولة تفقدية للاطلاع على أرض الواقع على مشروعات الجامعة التي تم الانتهاء منها وكذلك الجاري العمل بها، وأشاد السفير رضا الطايفي بتلك المشروعات مؤكدًا على أن جامعة دمياط بما لديها من إمكانيات عالية ورؤية مستقبلية ستكون في مصاف الجامعات المتقدمة دوليًا متمنيًا أن يكون هناك تعاون دولي في المستقبل مع العديد من الجامعات الدولية، كما أفاد بأن مشروع حرم جامعة دمياط الجديد هو أفضل عمل شاهده في حياته داخل محافظة دمياط.