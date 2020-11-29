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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: لا ندخر جهدًا فى تقديم الدعم لأسر الشهداء

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:08 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداء للوطن ليكون تجسيدًا حيًا لأسمى معاني الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرون على مواجهة أي تحديات بالالتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة.

وجاء ذلك خلال فعاليات احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة بحضور اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والقيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية.

وأشار إلى أنه تقديرًا واعتزازًا من المحافظة لتضحيات الشهداء فقد تم أثناء تنفيذ أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل وضع النصب التذكاري للشهداء في المكان الذي يليق بهم وبتضحياتهم الغالية، وذلك وسط حديقة درة النيل وبمواجهة مبنى الديوان العام لتظل ذكراهم الخالدة دائمًا معنا في جميع المناسبات والاحتفالات الوطنية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وعلى رأس ذلك إطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع وغيرها من المنشآت الهامة لنرد بعض الجميل لأبطالنا من شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تشهد تضحيات بأرواح أعز الرجال الأبرار لصد كل أشكال العنف من قوى الظلام والإرهاب، كما تشهد جبهة حرب أخرى بمشروعات فى جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأيضًا رفع مستوى الخدمات والمرافق العامة من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين في المناطق النائية والنجوع والقرى والمدن.

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