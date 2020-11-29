«آثار الإسكندرية»: استمرار أعمال رفع كفاءة المواقع الأثرية

قال مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، إن منطقة آثار الإسكندرية مستمرة في أعمال رفع كفاءة المواقع الأثرية وإعادة تنسيق وتجميل حدائق المواقع والمباني الأثرية ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة النوات والظروف المناخية خلال فصل الشتاء.وأشار إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتنسيق حدائق منطقة كوم الناضورة الأثرية وصهريج الباب الأخضر وصهريج بن بطوطة؛ لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.وأضاف أنه جرى تنظيف جميع الشنايش أمام المواقع الأثرية في إطار الاستعدادات لمواجهة النوات الشتوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي والأحياء المختصة.