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تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:34 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط اليوم الأحد، سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتي حاويات، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10105 أطنان تشمل: 2422 طن كسب صويا و2400 طن رمل و4353 فوسفات و930 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26307 أطنان تشمل: 10445 طن قمح و6173 طن ذرة و8242 طن حديد و709 طن صودا و738 طن خشب زان. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 824 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وفلفل وبصل) وحاصلات زراعية (شطة وفول سودانى) وفواكة (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسلوفينيا وكرواتيا وباكستان وألمانيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 507 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1107 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125124 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18760 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 2965 شاحنة منها 509 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 28451 من البضائع العامة.

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