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القبلة

الصوفية تحذر أتباعها من التجمعات فى ذكرى مُولد «الحسين» بسبب كورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:52 ص
الصوفية
الصوفية
كتب: عمرو رشدي
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حذرت الطرق الصوفية، أتباعها ومريديها فى جميع أنحاء مصر، من السفر أو المجيء إلى القاهرة من جميع المحافظات لتنظيم خدمات مولد الإمام الحسين التى اعتادت الطرق الصوفية على تنظيمها كل عام والذي من المنتظر أن يبدأ الاحتفال به يوم الثلاثاء المقبل، حيث انتشرت الأخبار والشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي أنه سيكون هناك خدمات وسرادقات حول مسجد الإمام الحسين وفي منطقة المشهد الحسيني وسط القاهرة الأمر الذى نفته المشيخة العامة للطرق الصوفية، وأوضحت أن الإحتفالات ستبث "آون لآين" عبر وسائل التواصل الإلكترونية.

وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، إن ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي من تنظيم الطرق الصوفية لسرادقات وخدمات حول مسجد الإمام الحسين في مولده هذا العام غير صحيح تمامًا، والمشيخة العامة للطرق الصوفية نفت ذلك شكلًا وموضوعًا، حيث أن الاحتفال هذا العام سيقتصر على المجالس العلمية وليالي الذكر والحضرات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل مثل "فيس بوك وزوم"، بمعنى أن صوفية المحافظات لن يأتوا للقاهرة وسيحتفل كل مريد فى ساحته أو مقر طريقته في المحافظة المتواجد فيها ويشاهد احتفال كل طريقة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لهذه الطريقة أو غيرها.

وأوضح الرفاعي أن عدد أتباع الطرق الصوفية الذين يشاركون في مولد الحسين كل عام يصل لمليون مريد، وشيوخ الطرق يعلمون جيدًا أنه لا يصلح بأى حال من الأحوال مشاركة هذه الأعداد الكبيرة فى مولد هذا العام، بسبب فيروس كورونا، حيث أنه لا يمكن عمل فحص أو مسحات طبية لكل المشاركين فى المولد سيكون الأمر صعب، لذلك فالمشيخة العامة للطرق الصوفية، رأت أنه يمكن لكل طريقة أن تحتفل بمولد الامام الحسين فى مقرها أو ساحتها بعد الحصول على تصريح رسمى بذلك ومع مراعاة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، والعدد لا يتجاوز الـ50 فرد على أقصى تقدير.

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