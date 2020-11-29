رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

20 % إشغالات فنادق شرم الشيخ بسبب الموجة الثانية لكورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:55 م
فنادق شرم الشيخ
فنادق شرم الشيخ
رامى حسين
طباعة
أكد رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن متوسط الإشغالات بفنادق شرم الشيخ وصلت إلى 20%، لافتا إلى أن الجنسيات المتواجدة داخل شرم الشيخ حاليا هم الأوكران وبيلاروسيا وكازاخستان.

وأشار "رزق الله"، لـ"الدستور"، إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، بل التأثير عالميا على كافة القطاعات الاقتصادية، ولكن الأشد تأثرا هما قطاعا السياحة والطيران.

وطالب "رزق الله" أنه بالرغم مما تصدره الدولة من قرارات لدعم القطاع السياحي، ولكن الأجهزة التنفيذية لم يتم إخطارها بهذه القرارات وتقوم بمطالبة الشركات والمنشآت السياحية بها، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق ومتابعة لتنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

الصورة الأولى للمسن المقتول على يد جزار بسبب مديونية 400 جنيه

الصور

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

image description

تقييم تأثيرات إنشاء محطات انتقالية وسيطة للمخلفات الصلبة بأسيوط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

الإحصاء: 15 ألف حالة طلاق بعد 20 سنة زواج خلال عام

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: هو منين بيروح على فين؟!
المزيد

الثقافة

جيهان فايز تستقبل جمهور معرض «متون» بالزمالك (صور)

الثلاثاء.. أغاني فرقة «قصر الغوري» ببيت السحيمي

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

من الأرشيف| كاريكاتير مياه سبب إصابة صلاح جاهين بالضغط