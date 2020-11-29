20 % إشغالات فنادق شرم الشيخ بسبب الموجة الثانية لكورونا

أكد رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن متوسط الإشغالات بفنادق شرم الشيخ وصلت إلى 20%، لافتا إلى أن الجنسيات المتواجدة داخل شرم الشيخ حاليا هم الأوكران وبيلاروسيا وكازاخستان.وأشار "رزق الله"، لـ"الدستور"، إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، بل التأثير عالميا على كافة القطاعات الاقتصادية، ولكن الأشد تأثرا هما قطاعا السياحة والطيران.وطالب "رزق الله" أنه بالرغم مما تصدره الدولة من قرارات لدعم القطاع السياحي، ولكن الأجهزة التنفيذية لم يتم إخطارها بهذه القرارات وتقوم بمطالبة الشركات والمنشآت السياحية بها، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق ومتابعة لتنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع.