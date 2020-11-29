وزير إسرائيلي: اغتيال «زاده» يمثل عائق ضخم أمام إيران لإكمال برنامجها النووي

قال يوفال شتاينتس وزير الطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يعرف تحديدا من يقف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، داخل طهران، مشيرًا إلى أن اغتيال فخري زاده يمثل عائق ضخم لإيران في مخططها إكمال برنامجها النووي.وأوضح وزير الطاقة الإسرائيلي أن اغتيال عالم النووي الإيراني لا يصب في مصلحة إسرائيل وحدها، لكنه يخدم المنطقة بأكملها، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وكشف نير دفوري المحلل العسكري للقناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه تم تصفية 6 من مرافقي عالم النووي الإيراني خلال عملية اغتياله.واتهمت طهران، تل أبيب، بأنها تقف وراء عملية اغتيال فخري زاده، خاصةً أنه يعد ركيزة أساسية في برنامج إيران النووي.وأكد التليفزيون الإيراني الرسمي، مساء الجمعة الماضية، اغتيال عالم النووي الإيراني، باستهداف سيارته داخل طهران.