«الأرثوذكسية»: عظة اليوم فسرت فصول الإبركسيس

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ألقى في العاشرة من صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العظة تناولت موضوع فصل إبركسيس قداس اليوم، الأحد الثالث من شهر هاتور.