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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الانتهاء من تجهيز 6 مراكز ضمن مشروع الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:53 م
مشتقات البلازما
مشتقات البلازما
أ.ش.أ
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو على الموقع الرسمي له، استعرض خلاله مختلف تفاصيل المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والذي يهدف إلى تأمين حاجات الدولة من مشتقات البلازما، خاصة الـ(ألبومين – فاكتور 8 – إيميونوجلوبيلين).

وأشار المقطع إلى أنه تم الانتهاء هندسيًّا من تجهيز 6 مراكز وهي: (العجوزة – العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا – المنيا)، كما تم الانتهاء من مستلزمات الفرش غير الطبي بها بنسبة 100%، ومن الفرش الطبي بنسبة 80%، ويجري تطوير 4 مراكز وهي: (الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم – دمياط) وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بوضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بالمشروع بالتعاون مع شركة "جريفولز" الإسبانية، وأكد على الأولوية المتقدمة التي يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة.

كما وجه الرئيس السيسي في اجتماعه مع السيد "ريمون جريفولز" والسيد "فيكتور جريفولز"، رئيسي مجلس إدارة الشركة الإسبانية، وبحضور الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان، بضغط الجدول التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين، وذلك من خلال توطين تكنولوجيا تجميع البلازما في مصر وتصنيعها، وأن يتم ذلك وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية.

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