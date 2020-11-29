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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:47 م
أحمد سامي القاضي
أحمد سامي القاضي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قام أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بسوهاج، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور طاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وتفقد "القاضي" سير العمل بإدارة خدمة المواطنين وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بحل جميع الشكاوى والاستجابة الفورية لشكاوى العلاج على نفقة الدولة وحالات الطوارئ، لافتا إلى أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

وأكد نائب المحافظ على أهمية الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة التعاون الكامل بين فرق العمل والتنسيق والاستعداد الدائم لمواجهة أي طوارئ.
نائب محافظ سوهاج يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا
نائب محافظ سوهاج يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا
نائب محافظ سوهاج يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا
نائب محافظ سوهاج يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا

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