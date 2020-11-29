نائب محافظ سوهاج يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا

قام أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بسوهاج، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور طاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.وتفقد "القاضي" سير العمل بإدارة خدمة المواطنين وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بحل جميع الشكاوى والاستجابة الفورية لشكاوى العلاج على نفقة الدولة وحالات الطوارئ، لافتا إلى أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.وأكد نائب المحافظ على أهمية الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موجها بضرورة التعاون الكامل بين فرق العمل والتنسيق والاستعداد الدائم لمواجهة أي طوارئ.