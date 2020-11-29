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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمود عباس يصل القاهرة.. ويجتمع بالرئيس السيسى غدًا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:36 م
السيسى ومحمود عباس
السيسى ومحمود عباس
سارة الشلقاني
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، مساء اليوم، الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرافق أبو مازن كل من حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان، إنه كان في استقبال أبو مازن وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة، ودياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

من جانبه، قال اللوح إن زيارة عباس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.

وأضاف: "لقاء قمة سيجمع الرئيس عباس مع شقيقه المصري الرئيس السيسي يوم غدٍ الإثنين، في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد اللوح بموقف مصر قيادة وشعبًا، والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

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