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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الجمعة.. افتتاح 19 مسجدًا فى 4 محافظات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:48 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
أ.ش.أ
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تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل، 19 مسجدا في 4 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي 527 مسجدًا.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار خطة الأوقاف لافتتاح أكثر من 500 مسجد جديد وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل هي: 7 مساجد بمحافظة أسيوط، و10 مساجد بمحافظة كفر الشيخ، ومسجد في محافظة الدقهلية ومسجد في بني سويف.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، وإنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها وبقصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله.

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