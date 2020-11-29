مكاوي بن عيسى يتسلم منصبه كأمين عام لاتحاد المحامين العرب

تسلم مكاوي بن عيسى، نقيب محامي المغرب، الأحد، مهام عمله كأمين عام لاتحاد المحامين العرب.وحرص عدد من المحامين "غالبيتهم من أنصار النقيب السابق سامح عاشور"، على الحضور اليوم إلى مقر اتحاد المحامين العرب لحضور تسليم بن عيسى مهام عمله.وكان من ضمن المهنئين مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، الذي حضر تسلم أمانة اتحاد المحامين العرب وهنأ أعضاء المكتب الدائم بتجديد الثقة.وعقد عدد من أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اجتماعًا لهم بدعوة من نقابة محامي الأردن، وناقش الاجتماع سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام بناءً على طلب وموافقة عدد 53 عضوًا من أصل 73 عضوًا، وإعادة شغل موقع الأمين العام.وأعلن المجتمعون عن سحب الثقة من ناصر الكريوين من مقعد وصفة الأمين العام، مضيفين أنه بعد تقدم مكاوي بن عيسى بطلب الترشح لمقعد الأمين وافق الحضور بالأغلبية على انتخابه لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.