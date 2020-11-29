وزيرة التضامن تتفقد مجمع الأمومة والطفولة بالشرقية

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها اليوم الأحد لمحافظة الشرقية، زيارة تفقدية لمجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي ‏لخدمة أهالي المحافظة.واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، لشرح مفصل للخدمات التي من المقرر أن يقدمها المستشفى الذي يضمه المجمع.وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المستشفى المقرر إنشاؤه في المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.ومن المقرر أن يضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار، كما تفقدت وزيرة التضامن مؤسسة كبار وأطفال بلا مأوى بعد تطويره بالمحافظة.