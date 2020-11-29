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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل ارتفاعًا في نسب الشفاء من كورونا مقارنة بحجم الإصابات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:33 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل تزايد في حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بحجم الإصابات اليومية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- أنه تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 480 ألفا و903 حالات.

كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- تسجيل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 550 ألفا و435 حالة.

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