العراق يسجل ارتفاعًا في نسب الشفاء من كورونا مقارنة بحجم الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل تزايد في حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بحجم الإصابات اليومية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- أنه تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 480 ألفا و903 حالات.كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- تسجيل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 550 ألفا و435 حالة.