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الأبراج اليوم

تعب ومشاكل.. تأثر خسوف القمر على الأبراج الفلكية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
خسوف القمر
خسوف القمر
سلمى بدر
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يشعر الكثير من الناس بإرهاق أو صداع أو ضعف عام أو وجع في القلب أو أعراض أخرى غير طبيعيه بغير سبب مرضي في تلك الفترة، وتلك الأعراض تكون بسبب خسوف القمر الذي يحل على الكرة الأرضية في يوم ٣٠ نوفمبر ويسبب ارتفاع سريع في ترددات الأرض مصحوب بطاقة عالية قادمة من الشمس ويوم الخسوف هتفتح بوابه من الشمس للأرض مباشرة.

تتحدث لـ"الدستور"، عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد عن تأثير خسوف القمر على الأبراج الفلكية ومواليدها.

تقول: هناك تغيرات تكون بسبب ارتفاع ترددات الأرض ووصول طاقة عالية من الشمس مصحوبة بمعلومات قوية ستستقبلها أجسامنا وتغير في الـDNA نفسه لذلك يجب محاولة تنظيف المكان والاستحمام كثيرا وتقليل الاختلاط بالآخرين للمحافظة على الطاقة، والتأمل والتسبيح الكثير خلال هذان اليومان مع ممارسة اليوجا أو أي رياضه خفيفه تساعد على نشر الطاقة الايجابية في الجسم وتوزعه بصورة جيدة.

برج الحمل:
خسوف القمر يتحدث عن مشكلة أو مسألة عالقة تعاود الظهور من جديد بالنسبة لمواليد برج الحمل وقد تأتيهم من خلال أصدقائهم.

برج الثور:
بالنسبة لمواليد برج الثور يشير خسوف القمر إلى نقطة تحول في حياتهم وحل بعض الأزمات المهنية.

برج الجوزاء:
قد يتلقى مواليد برج الجوزاء أخبار مفاجئة لقضية تعليمية أو سفر، وهناك أيضا رغبة قوية للهروب من روتين حياتهم اليومية، فأكثر ما يحتاجون إليه هذه الأيام هو فاصل من التزاماتهم اليومية.

- برج السرطان:
الخسوف يجعل مواليد برج السرطان يتعاملون ويحلون أمور كانوا يركنوها على الرف أيضا يشعروا ببعض التعب والإجهاد.

- برج الاسد:
قد يتلقى مواليد برج الأسد تحفيز من أحد الأشخاص المقربين وتغير من بعض توجهاتهم.

- برج العذراء:
خسوف القمر يؤثر على الجانب الصحي من حياة مواليد برج العذراء، وهو الجانب الذي يتطلب عناية إضافية هذه الأيام.

- برج الميزان:
خسوف القمر بالنسبة لمواليد برج الميزان يشجعهم أن ينغمسوا بمشاعرهم وتتبع قلبهم، وهناك طاقة جميلة تصب عليهم.

- برج العقرب:
خسوف القمر في البيت الرابع يشير إلى نقطة تحول في ظروف أو مكان المعيشة لمواليد برج العقرب وقد تظهر بعض المشاكل العائلية.

- برج القوس:
يتعرض مواليد برج القوس لسوء تفاهم أسري بسبب خسوف القمر أو تعطيل في بعض المصالح.

- برج الجدي:
خسوف القمر يحل مسألة مالية عالقة ويجلبها لمواليد برج الجدي.

- برج الدلو:
يجلب خسوف القمر مشاعر قوية الى مواليد برج الدلو ويستطيعون أن يتحرروا من مشاعر او ضغوطات ويشعرون بالتعب والإجهاد في البداية لكن سرعان ما يتخلصون من هذا الشعور.

- برج الحوت:
الخسوف يسلط الأضواء على قضية كان مواليد برج الحوت يخفوها عن الانظار ويجب عليهم ان يأخذوا خطوة للوراء ويهتمون بأنفسهم وبراحتهم لإعادة التوازن بين حياتهم العاطفية والشخصية.

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