نقل 117 أسرة من عزبة الهجانة لـ«أهالينا»

أعلن حي شرق مدينة نصر عن نقل 117 أسرة من منطقة عزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا في إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس.وأشار الحي في بيان له أنه جارٍ استكمال أعمال الإزالات والاستكمال لتنفيذ المحور وتسكين الأهالي في مدينة أهالينا بواسطة 3 أتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.ومن جانبهم أشاد الأهالي بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكل احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة.وتم التسكين بمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان المختصة.