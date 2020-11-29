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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

6 ديسمبر.. نظر وقف قرار دمج النقابات الفرعية للمحامين

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:45 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ٦ ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحاميين، والتي طالبوا فيها بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات الفرعية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائى عطية، نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها، وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

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