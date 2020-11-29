«الكاثوليكية» تهنئ رئيس الكلدانية بذكرى مولده

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد ميلاد سيادة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لسيادته، متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة.