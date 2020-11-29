الصورة الأولى للمسن المقتول على يد جزار بسبب مديونية 400 جنيه

حصل «الدستور» على صور المجنى عليه "حنفى"، 68 سنة، الذي قُتل، يوم الأربعاء الماضي، على يد المتهم "عمرو.ع" جزار، 41 سنة، وشهرته «ملحة».وكشفت التحريات عن أن الجزار المتهم قتل المجني عليه لعجزه عن تسديد مبلغ 400 جنيه ثمن لحمة كان مدينا بها للقاتل.كان قسم شرطة الجيزة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول، فى العقد السادس من العمر، مقطعة وموضوعة داخل جوالين.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجنى عليه، 68 سنة، مُقيم بالمنيب دائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة جزار، 41 سنة، مُقيم بمنطقة الخريطة الجديدة دائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع تم ضبطه.وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لكونه مدينًا للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين، عقد العزم على التخلص منه بقتله.