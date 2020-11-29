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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 16 ألفًا و505 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:55 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
أ.ش.أ
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأحد، بلغت 16 ألفا و505 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد- في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألف ميجاوات مقابل 23 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و100 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية من خلال مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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