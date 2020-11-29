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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ميرهان حسين بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:31 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
منار إبراهيم
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شاركت الفنانة ميرهان حسين صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بإطلالة غريبة، حيث قامت بتفصيل فستان بنفس قماش الكرسي الذي جلست عليه لالتقاط الصور التذكارية لها، مما جعل متابعيها يتفاعلون معها بتسجيل عشرات الإعجابات فور نشرها للصور.

وكانت "ميرهان" قد شاركت في موسم رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسني، ويزو، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، لطفي لبيب، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

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