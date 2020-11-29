«النواب البحريني»: موقفنا تجاه فلسطين ثابت

أكدت "اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني" في مجلس النواب البحريني، الموقف الراسخ والثابت في دعم الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وإحلال السلام العادل والشامل، وحل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.وأشارت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، أن هذا اليوم فرصة سانحة لدعم تحقيق كافة الجهود والمساعي الرامية للسلام والازدهار، والأمن والاستقرار، وحث المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفع معاناته الإنسانية، ومعالجة كافة التحديات الراهنة.