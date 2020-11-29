تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار «القاعدة»

قررت محكمة الجنايات لمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة لجلسة 31 يناير.وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهما منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.