تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار «القاعدة»

تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار «القاعدة»
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:21 م
عادل عبد العالطباعة
قررت محكمة الجنايات لمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة لجلسة 31 يناير.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهما منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهما منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.