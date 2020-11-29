4659 إجمالي إصابات فيروس كورونا في مالي

سجلت مالي خلال الساعات الـ 24 الماضية 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات وصل إلى 4 آلاف و659 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، إضافة إلى 149 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.