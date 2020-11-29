كندا: إصابات كورونا تصل إلى 368 ألفا و279 والوفيات 11993

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 368 ألفا و279 حالة اليوم الأحد بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 11993 وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 295 ألفا و475 حتى صباح اليوم الأحد.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 44 أسبوعا.